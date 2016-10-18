Ярмоленко: Если хотим выйти из группы, нужно завтра побеждать "Бенфику"

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко считает, что его команда должна набирать четыре очка в двух матчах против "Бенфики", если хочет выйти из группы в Лиге чемпионов. Об этом футболист заявил на пресс-конференции накануне матча против португальского клуба, сообщает Sport Arena.

"Если мы хотим выходить из группы, то нам нужно завтра зарабатывать три очка. Или же в двух матчах добыть четыре пункта, все это понимают", — сказал Ярмоленко.

Читайте такжеРебров перед матчем ЛЧ с "Бенфикой": После ничьей в Одессе у ребят есть желание реабилитироваться"Сильная сторона многих португальских команд — контроль мяча. "Наполи" тоже хорошо контролирует мяч, но в игре с "Бенфикой" им владели именно португальцы. Но мы хотим показать хорошую игру перед своими болельщиками, добиться результата и добыть три очка", - подчеркнул футболист.

Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика" состоится завтра, 19 октября, на НСК "Олимпийский".