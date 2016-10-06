Отборочный турнир ЧМ-2018. Турция - Украина - 2:2: онлайн-трансляция

Сегодня сборная Украины проведет второй матч отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года, в котором встретится со сборной Турции. Поединок состоится в турецком городе Конья на одноименном стадионе, который вмещает более 42 тысяч зрителей.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко взял в Турцию для подготовки и участия в матче 25 человек. Среди них нет изначально вызванных Ярослава Ракицкого и Виктора Цыганкова, которые получили травмы. Их заменили защитник Сергей Кривцов и Александр Караваев.

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В первом матче отборочного цикла сборная Украины сыграла в Киеве вничью с Исландией (1:1), и Шевченко посчитал данный результат удовлетворительным. Аналогично он относится и к поединку против Турции. "Если будет хорошая игра и будет победа - мы будем довольны, если будет хорошая игра и будет одно очко - мы будем удовлетворены", - сказал тренер сборной Украины.

Сборная Турции в первом матче отборочного турнира также сыграла вничью 1:1, но сделала это в выездном матче с Хорватией. Соответственно, в сегодняшней встрече хозяева поля намерены взять первую победу в цикле.

Примечательно, что сборную Турции возглавляет Фатих Терим, который возил национальную команду своей страны еще на Евро-1996. Позже 63-летний специалист приводил "Галатасарай" к победе в Кубке УЕФА, а в 2001 году после успешной работы с итальянской "Фиорентиной" был приглашен в "Милан", где лучшим бомбардиром команды был Андрей Шевченко.

"Шевченко был одним из самых лучших игроков в мире, и я уверен, что станет хорошим тренером. Если я проиграю ему, то не сильно расстроюсь и пожму Андрею руку. Несмотря на то, что он еще молодой тренер, Турции стоит быть осторожной в матче с Украиной", - заявил перед игрой Терим.

Впрочем, проигрывать 63-летний наставник не планирует. "Мы хорошо подготовились к матчу с Украиной, как технически, так и тактически, и намерены это продемонстрировать во время игры", - сказал главный тренер сборной Турции.

Букмекеры считают фаворитом противостояния сборную Турции. В разных конторах на победу хозяев принимаются ставки с коэффициентами до 2,36. В то же время возможный успех Украины оценивается с коэффициентами до 3,80.

Матч Турция - Украина начнется на стадионе "Конья" в 21:45.

ТВ-трансляцию игры проведут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

Здравствуйте, уважаемые болельщики!

Очень непростой матч сегодня ожидает сборную Украины, которой придется сражаться не только с соперником, но и переполненными трибунами стадиона.

Ранее стали известны стартовые составы команд. Андрей Шевченко выпустил в основе сразу пять атакующих футболистов, в том числе, неожиданно, форварда "Гранады" Артема Кравца.



Сборная Украины: 12. Андрей Пятов, 2. Богдан Бутко, 5. Александр Кучер (капитан), 13. Иван Ордец, 4. Эдуард Соболь, 6. Тарас Степаненко, 9. Виктор Коваленко, 21. Александр Зинченко, 7. Андрей Ярмоленко, 10. Евгений Коноплянка, 11. Артем Кравец.

Сборная Турции: 1. Волкан Бабаджан, 18. Чанер Эркин, 4. Омер Топрак, 3. Хакан Балта, 2. Сенер Эзбайраклы, 16. Озан Туфан, 15. Мехмет Топал (капитан), 21. Эмре Мор, 10. Хакан Чалханоглу, 9. Ченк Тосун, 11. Энес Юнал.

Тем временем, на стадионе звучат национальные гимны сборных Украины и Турции.

Матч начался!

1. Уже на первой минуте сборная Турции длинной передачей пыталась вывести Юнала на ударную позицию в штрафной площадке Украины. Однако передача вышла неточной.

2. Сборная Турции в первые минуты встречи пытается захватить территориальное преимущество.

3. Украина долго комбинировала на половине поля Турции, а потом Коноплянка метров с 35-ти пробил мимо ворот.

4. Передача, рассчитанная на прорыв Кравца к чужой штрафной, не получилась у сборной Украины.

6. Прошла первая хорошая контратака сборной Украины. Зинченко обокрал соперника, а дальше вместе с Кравцом и Ярмоленко выходили навстречу турецким защитникам. Однако завершилось все несильным ударом головой от Кравца.

7. Повреждение получил Тарас Степаненко после столкновения с Туфаном. Пауза в матче.

8. В первые минуты матча украинская защита очень надежно действует против турков. Тьфу-тьфу-тьфу...

9. Топал грубо сыграл против Ярмоленко в центре поля. Штрафной.

10. Еще одна атака сборной Украины могла завершиться голевым моментом. Ярмоленко активничал на правом фланге...

11. Зинченко сделал рейд со своей половины поля, обыграв нескольких турков. Но в итоге 19-летний полузащитник заигрался и мяч потерял.

12. Топал наносил дальний удар по воротам Пятова - украинский голкипер легко взял мяч в руки.

13. Турки конструировали атаку около украинской штрафной, но до удара дело так и не дошло.

14. Украина довела мяч до Коноплянки на левом фланге, но полузащитник "Шальке" отправил мяч обратно в сторону своей половины поля.

16. Снова украинцы довели мяч до Коноплянки в рассчете на последующую подачу в штрафную, однако турки внимательно играют с Евгением, и украинец вновь отдает мяч обратно.

17. А вот Бутко на другом фланге действует активнее. В этот раз он делал подачу и заработал угловой.

18. Коноплянка подал угловой, но турки выиграли борьбу за мяч на втором этаже.

18. Коноплянка наносил удар по воротам Волкана - турецкий вратарь без проблем забрал мяч.

19. Едва Ченк Тосун не оказался с мячом перед Пятовым, но в последний момент передачу на него заблокировал кто-то из украинцев. Кажется, Кучер.

20. Энес Юнал пробил по воротам Пятова - выше ворот.

21. Турция прессинговала Украину на нашей половине поля - в результате, мяч оказался в ногах у Пятова.

22. Пенальти в ворота Турции! Кравец упал в столкновении с Омером Топраком. А Чанер Эркин за споры с арбитром получил карточку.

23. ГООООООООЛ! Андрей Ярмоленко ударил слабо, Волкан дотянулся до мяча, но все же не удержал его в руках. Фух!

24. Между прочим, это второй гол Ярмоленко в этом отборочном турнире!

25. Украина едва не провела еще одну контратаку, но Коноплянка потерял мяч на своем левом фланге.

26. Украина продолжает удерживать мяч, а в случае прессинга отдает передачу назад, на Пятова.

27. ГОООООООООООЛ! Степаненко длинной передачей нашел Ярмоленко в чужой штрафной, Андрей сбросил под удар Кравцу, а тот не оставил шансов Волкану!

29. Чанер Эркин, у которого уже есть желтая карточка, грубо сыграл против Ярмоленко.

30. Ярмоленко после паузы в матче возвращается в игру.

31. Теперь уже Украина здорово прессинговала соперников, и туркам пришлоась срочно сбрасывать мяч Волкану.

32. Шенер грубо сыграл против Конополянки на фланге. Штрафной удар.

33. После неплохой подачи Бутко Кравцу не удалось пробить головой.

33. Эмре Мор в столкновении с Соболем упал в штрафной площадке Украины, но арбитр не решился дать пенальти, а защитник "Зари" выбил мяч подальше от ворот.

34. И снова Эмре Мор упал в штрафной площадке Украины. Но в этот раз Степаненко в идеальном подкате выбил мяч из-под ног соперника.

35. Турции не удалось создать голевой момент после подачи углового.

36. Снова Эмре Мор расправился на фланге с Коноплянкой, но продолжения атаки не придумал и потерял мяч.

37. Коноплянка прошел по флангу и сделал прострел с фланга - жаль, совсем неопасно для соперника.

39. Ченк Тосун не достал мяч после опасного прострела с фланга в исполнении Шенера. Фух...

40. Украина комбинирует в центре поля и не спешит атаковать ворота Волкана.

41. Зинченко отдавал шикарную передачу с фланга, которую замыкал Кравец - совсем чуть-чуть выше пробил Артем. А могло быть и 0:3!

42. Сборная Турции заработала опаснейший штрафной около ворот сборной Украины. Степаненко и Кравец принимали участие в эпизоде со стороны украинцев.

43. Чалханоглу ударил низом, обвел стенку, но мяч прошел немного мимо правой штанги. Попади мяч в ворота - Пятов бы не среагировал.

44. Чалханоглу сфолил против Степаненко в центре поля.

44. После подачи Соболя с левого фланга головой пробивал Ярмоленко, но мяч стал легкой добычей Волкана.

45. Эмре Мор вновь оставил весь левый фланг украинской защиты в дураках, но наша команда все же отбилась после его подачи на другой фланг.

45+1. ГОЛ! Турция отыгрывает один мяч. Туфан головой сравнял счет после подачи углового. 1:2.

45+2. На последней добавленной минуте тайма Украина пошла в атаку, но до удара не дошло.

Первый тайм окончен. Украина после голов Ярмоленко и Кравца выигрывает со счетом 2:1!

В перерыве сразу три замены провели главные тренеры сборных.

Сергей Сидорчук вышел вместо Александра Зинченко.

Каан Айхан вышел вмето Хакана Балта.

Толга Чирегчи заменил Энеса Юнала.

Начался второй тайм!

46. Турция сразу же отправилась в атаку - хозяева продолжат бороться за победу.

47. Чалханоглу получил желтую карточку за грубость по отношению к Степаненко.

48. Украина контролирует мяч на своей половине поля в поисках возможности для атаки.

49. Коноплянка заработал штрафной удар на левом фланге. Неплохая возможность для гола.

50. Коноплянка сделал подачу неудачно - мяч даже не дошел до игроков сборной Украины.

50. Эмре Мор вновь напряг Соболя на фланге - в этот раз эпизод выиграл украинец.

51. Эмре совершил фол в нападении на Степаненко.

52. Подача на Ченка Тосуна из глубины поля не дошла до адресата.

53. Коноплянка с левого фланга с трудом прошел соперника, сделал подачу в центр на Кравца, но Артему не удалось зацепиться за сферу.

54. Ярмоленко! Шикарный удар по воротам Турции наносил Андрей, и Волкану с трудом удалось отбить мяч.

54. Иван Ордец заработал желтую карточку.

55. Каан пробивал головой после стандарта, но мяч прошел чуть мимо ворот. Очень опасно было для сборной Украины!

56. Соболь создал опаснейший момент для Кравца, но с ударом Артема с острого угла справился Волкан.

57. Снова Кравец не смог зацепиться за мяч после передачи из глубины...

58. Соболь здорово пробивал по воротам Турции - Волкан перевел мяч на угловой.

59. Эмре Мор вновь обыграл ряд игроков сборной Украины в центре поля, но никакой выгоды сборной Турции это не принесло.

60. Толга наносил прицельный, но, к счастью, неточный удар в дальнюю девятку ворот Пятова.

61. Ярмоленко из последних сил делал подачу с правого фланга, вышло неудачно.

62. Коноплянка заработал хороший штрафной около правого угла штрафной площадки сборной Турции.

63. Снова Коноплянка делал подачу со стандарта, и снова не очень удачно. Угловой.

63. Теперь Коноплянка плохо подал и угловой...

64. Снова Коноплянка. Евгений вновь мог создать опасный момент со своего фланга, но его передача вышла совсем неточной.

65. Пятов забрал мяч в руки после удара Каана.

66. Теперь Соболь неудачно делал подачу с левого фланга.

67. Эмре Мор прошел с центра поля к украинской штрафной и нанес удар по воротам - Пятов перевел мяч на угловой.

68. Чанер опасно подавал с левого фланга - к счастью, никто из турков не дотянулся до мяча, и сфера прилетела в руки Пятову.

70. Ярмоленко классно переводил мяч на левый фланг, где Коноплянка мог бы оказаться один на свободном пространстве. Но Евгений до мяча не дотянулся...

71. Штанга! Штанга спасает ворота сборной Украины после выхода один на один с Пятовым Ченка Тосуна.

72. Капитан сборной Украины Александр Кучер получил травму руки. Защитнику оказывают помощь, а в игре возникла пауза.

73. Ордец выбил мяч головой из штрафной после подачи Турции с фланга.

74. Вторая замена у сборной Украины. Роман Зозуля выходит на поле вместо Артема Кравца.

75. Сидорчук с лета наносил класснейший удар по воротам Турции, но Волкан занял удачную позицию и парировал выстрел украинского полузащитника.

76. Сидорчук и Коноплянка создавали напряжение для хозяев на их половине поля, но до голевых моментов дело не дошло.

77. Волкан Шен вышел вместо автора гола Озана Туфана. Это последняя замена в сборной Турции.

78. Украина проводила атаку по правому флангу до тех пор, пока Коваленко не попал в офсайд.

79. Ченк Тосун заработал угловой для сборной Турции. После подачи Пятов выбил мяч рукой из своей штрафной.

80. Степаненко получил желтую карточку за фол против Чанера Эркина.

80. Пенальти в ворота сборной Украины за фол Степаненко против Ченка Тосуна. Очень сомнительное решение...

81. ГОЛ! Чалханоглу развел мяч и Пятова по углам ворот. 2:2.

82. Последняя замена у сборной Украины. Иван Петряк вышел вместо Евгения Коноплянки. Очередная неважная игра полузащитника "Шальке"...

82. Соболь грубо встретил на фланге Шенера и получил желтую карточку.

83. Турки сфолили против Сидорчука в своей же атаке.

84. Украина заработала угловой, но после подачи стандарта хозяева легко отбились.

84. Тут же Ярмоленко делал подачу с фланга на Коваленко - удар Виктора головой оказался неточным.

85. Степаненко пытался передачей из глубины вывести Зозулю на рандеву с Волканом, но защита хозяев не позволила Роману получить мяч.

86. Бутко сфолил против Чалханоглу, и Турция заработал штрафной на левом фланге.

87. Небольшая потасовка возникла в штрафной сборной Украины. Арбитр решил раздать по карточке Роману Зозуле и Эмре Мору.

88. Мор заработал для Турции очередной угловой.

89. И снова Турция делала опаснейшую подачу в штрафную площадь украинцев. Неудачно для хозяев...

90. Пятов откровенно тянет время при выполнении удара от ворот...

90+1. Пять минут добавил арбитр ко второму тайму матча.

90+1. Опаснейший штрафной заработал Эмре Мор для своей команды после контакта с Соболем.

90+2. Эмре Мор пробил немного выше ворот. Фух...

90+3. И еще один опасный стандарт для Турции. В этот раз Степаненко фолил на Чалханоглу в нескольких метрах от своей штрафной площадки.

90+4. Пятов забрал мяч в руки после удара Чалханоглу.

90+5. Турция проводит последнюю минуту матча в атаке.

Матч окончен! Турция и Украина завершили матч со счетом 2:2!