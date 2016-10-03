Шевченко: "Матч сборной Украины против Косово не менее важен, чем против Турции"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке национальной команды к отборочным матчам чемпионата мира по футболу 2018 года против команд Турции и Косово. Слова Шевченко приводит Sport Arena.

"На поле Турции нам в первую очередь надо преодолеть барьер турецкой поддержки. В Турции очень горячие болельщики, поэтому с первых минут нам придется выдержать большое давление. Матч с Турцией очень важен и тяжелый для нас во многих отношениях. Но это не значит, что мы выделяем его между остальных. Мы готовимся к поездке в Турцию в обычном режиме и рассчитываем на положительный результат", - сказал Шевченко.

Наставник сборной Украины также признался, что информации о команде Косово у его тренерского штаба не так много, но и его должно хватить для хорошей подготовки к матчу.

"Информации все больше и больше, хотя Косово постоянно дозаявляет новых игроков. Но мы постоянно следим за соперниками, собираем данные, хотя их, конечно, довольно мало. Однако, думаю, для хорошей подготовки нам хватит и собранных сведений", - считает тренер.

"У нас даже в мыслях нет недооценивать Косово! Это не менее важный матч, чем против Турции. Поэтому будем готовиться к этому сопернику, так как и к остальным", - добавил Шевченко.

Напомним, сборная Украины сыграет против Турции 6 октября в Конье, а против Косово – 9 октября в польском Кракове.

В первом матче отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Украины сыграла вничью со Исландией - 1:1.