Ребров: Конечно, я доволен ничьей с "Бешикташем"

Главный тренер киевского "Динамо" выразил удовлетворение ниьчей в матче Лиги чемпионов против турецкого "Бешикташа". Об этом он сказал во флэш-интервью телеканалу "Футбол 1" после игры.

"Любое очко в Лиге чемпионов крайне важное. Конечно, я доволен", — сказал Ребров.

"Я бы не сказал, что игра в первом тайме не клеилась. Мы хорошо оборонялись, старались это делать компактно", — считает специалист.

Ребров также прокомментировал отсутствие Александра Шовковского в основном составе команде. "У нас есть здоровая конкуренция, поэтому сегодня вышел Рудько", - сказал главный тренер киевской команды.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" сыграло вничью с "Бешикташем" со счетом 1:1. В составе киевлян голом отметился Виктор Цыганков.