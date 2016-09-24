"Шахтер" разгромил "Волынь" в матче Премьер-лиги

Во Львове завершился матч 9-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал луцкую "Волынь" и выиграл со счетом 3:0.

Судьба матча была решена в концовке первого тайма.

Горняки имели преимущество на протяжении всей игры и в концовке первого тайма реализовали его в логичный гол. На 41-й минуте Степаненко прошел по правому флангу, отпасовал мяч на Бутко, а тот сделал прострел на линию вратарской, где вратарь "Волыни" Артем Кичак пытался в падении поймать мяч, но тот попал в плечо голкиперу и залетел в сетку - автогол.

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После перерыва горняки только увеличивали свой перевес в счете. На 60-й минуте после навеса с углового мяч от защитника полетел в район дальней штанги, где Иван Ордец точно пробил в ближний угол. А на 78-й минуте Бернард прострелил на линию вратарской и Андрей Борячук эффектно пяткой переправил мяч в сетку - 3:0.

Таким образом, горняки одержали очередную победу и сохранили отрыв от киевского "Динамо" в 6 баллов - 25 против 19.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня "Динамо" обыграло донецкий "Олимпик" со счетом 4:0.

Также сегодня состоится матч "Заря" (Луганск) - "Ворскла" (Полтава).