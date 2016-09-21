Матч лидеров футбольной Премьер-лиги "Шахтер" - "Заря" состоится в Запорожье

2 октября в центральном матче 10-го тура Премьер-лиги «горняки» встретятся с луганской «Зарей», сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Матч команд, занимающих 1-2 места в турнирной таблице, состоится в Запорожье на «Славутич-Арене». Начало встречи в 17:00.

Билеты на матч уже поступили в продажу. Их стоимость варьируется от 30 до 80 грн.

Как сообщал УНИАН, в минувшее воскресенье луганская "Заря" обыграла в гостях киевское "Динамо" (1:0) и обогнала соперников в турнирной таблице, поднявшись с 3-го на 2-е место в УПЛ.

"Заря" опережает "Динамо" на 1 балл, но отстает от лидера - "Шахтера" - на 5 очков.