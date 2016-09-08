Лидер "Шахтера" может пропустить матч против "Динамо" из-за задержки авиарейсов

Участие полузащитника донецкого "Шахтера" Тайсона в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги с киевским "Динамо" находится под вопросом. Об этом в эфире телеканала "Футбол 1" сказал главный тренер "горняков" Пауло Фонсека, сообщает Sport Arena.

"Тайсон еще летит. Прибудет ли он в Харьков? Возможно. Он опаздывает из-за расписания авиарейсов", — сказал португальский специалист.

Возвращаться в Украину футболисту нужно из Манауса, который находится в амазонской части Бразилии, что занимает достаточно длительное время, с учетом пересадок и возможных задержек. Даже если он и успеет прилететь к матчу, то может не сыграть из-за усталости после многочасового перелета.

Отметим, что Тайсон дебютировал за Бразилию в матче с Колумбией (2:1) в рамках квалификации к чемпионату мира-2018.