Президент ФФУ Павелко увидел в игре сборной Украины проблемы в атаке и защите

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал итоги матча между национальными сборными командами Украины и Исландии в отборе к ЧМ-2018, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

На вопрос, "как вы оцениваете старт в новом отборе?" (матч проходил без зрителей, тем более с командой, которая стала одним из открытий недавнего Евро), Павелко ответил: "Думаю, что в этом матче болельщики увидели отличный пример того, что даже проигрывая можно показать характер, сравнять счет и иметь все шансы выиграть матч. Но самое главное, что мы сломали неприятную традицию, потому что два предыдущих отборочных турнира мы начинали дома с 0:1. Поэтому я благодарен ребятам, благодарен болельщикам, которые в фан-зонах Краматорска, Киева и возле телеэкранов поддерживали нашу команду. Видите, насколько успешно они передавали свою энергию. Я уверен, что такая положительная энергия будет сопровождать нашу команду и в дальнейших играх. И следующий матч в Турции будет очень важный и, надеюсь, мы увидим там другой футбол. Самое главное, чтобы мы видели у команды стремление к победе, стремление к положительному результату и игру до конца. С исландцами не повезло – не забили пенальти. Но уверен, что в будущем у нашей команды все должно получиться".

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"Мы сегодня видим, что у нас проблемы с нападающими, проблемы в защитной линии. Вместе с этим мы увидели, что даже с такими проблемами против такой сильной команды как Исландия мы смогли показать достойный футбол. И достойный настолько, что я думаю исландцы остались счастливыми от того, что они отсюда увезли ничью. Так что, наверное, это хороший результат. В том числе для того, чтобы мы в дальнейшем чувствовали себя сильнее и не видели страха перед любым соперником. А то, что у нас есть кадровые проблемы, к сожалению, это наша реальность. Над этим надо работать тренерскому штабу. Над этим надо работать всему украинскому футболу. Для того, чтобы как можно больше талантливых футболистов доставалось уровня национальной сборной. Давайте пожелаем нашему тренерскому штабу удачи, пожелаем успеха. Особенно после последнего провала – напомню, что в последних трех матчах мы вообще не забивали, а теперь забили с игры достойный гол. Я благодарен команде за то, что мы сломали эту традицию. Пусть будет не забитый пенальти в этом матче, однако забитый в следующих, очень важных матчах или в Турции, или с Косово, с Хорватией или с Финляндией", - добавил президент ФФУ.

Как сообщал УНИАН, игра Украина - Исландия завершилась вничью 1:1.