Скандал в матче Второй лиги: полиция применила слезоточивый газ против футболистов

Матч чемпионата Украины во Второй лиге, в котором встречались "Подолье" (Хмельницкий) и "Кристалл" (Херсон) закончился скандалом, сообщает Tribuna.ua.

Игра завершилась со счетом 1:1, после чего в подтрибунном помещении между футболистами обеих команд завязалась драка. Чтобы разнять футболистов, полиция применила слезоточивый газ.

По словам пресс-секретаря "Кристалла" Ивана Антипенко, один из игроков получил ожог. Херсонский клуб написал коллективное заявление в хмельницкую полицию о превышении полицейскими служебных полномочий при применении спецсредств.

При этом, Антипенко добавил, что "Подолье" не обеспечило надлежащей охраны порядка на стадионе во время поединка. "Не было стюардов. После матча повыбегали болельщики, которые угрожали игрокам "Кристалла", – сказал сотрудник клуба.