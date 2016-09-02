Фанат Месси выбежал на поле и поцеловал ногу кумира (видео)

Форварду сборной Аргентины Лионель Мессии, забившему победный гол в матче против команды Уругвая, поцеловал ногу фанат, выбежавший на поле. Видео инцидента было выложено на канале Futboleros TV в YouTube.

На 89-й минуте Месси забил первый и единственный гол в матче, принесший Аргентине победу над Уругваем со счетом 1:0. Спустя несколько секунд, когда игрок уже находился в центре поля и команды готовились возобновить игру, на поле прорвался фанат аргентинской команды, который устремился к Месси. Он сначала опустился на колени и поцеловал ногу кумира, а затем встал и обнял форварда. После чего был уведен с поля секьюрити.

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Благодаря этой победе сборная Аргентины вышла на 1-е место в отборочном турнире Чемпионата мира-2018 в Южной Америке.

После 7 игр на счету аргентинцев 4 победы при 2 ничьих и 1 поражении - 14 очков. Они опережают команды Уругвая, Колумбии и Эквадора - по 13. У сборной Бразилии лишь 12 баллов и 5-е место в турнирной таблице.