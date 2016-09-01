Луганская "Заря" сыграет с "Манчестер Юнайтед", "Фенербахче" и "Фейенордом" в Одессе

Луганская "Заря "проведет домашние матчи группового раунда текущего розыгрыша Лиги Европы на стадионе "Черноморец" в Одессе. Об этом сообщил официальный сайт "Черноморца".

"Заря" достигла договоренности о сотрудничестве с клубом "Черноморец". Согласно нему, одесский клуб предоставит луганчанам свой стадион для проведения матчей еврокубков.

Отмечается, что перед подписанием договора чиновники УЕФА провели инспекцию стадиона. Они остались довольны увиденным и дали разрешение на проведение на арене матчей Лиги Европы.

Таким образом, в Одессе "Заря" сыграет три матча. 15 сентября луганчане примут стамбульский "Фенербахче", 3 ноября проведут встречу с роттердамским "Фейенордом", а 8 декабря сыграют с "Манчестер Юнайтед". Все три матча начнутся в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, домашние матчи чемпионата Украины "Заря" проводит на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. В минувшем сезоне луганская команда проводила домашние матчи Лиги Европы на киевском стадионе "Динамо" имени В.В.Лобановского.