Киевское "Динамо" продало защитника Драговича в немецкий "Байер"

Киевское "Динамо" продало своего австрийского защитника Александра Драговича в леверкузенский "Байер". Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

Стоимость трансфера футболиста не сообщается. Ранее немецкие СМИ писали, что "Байер" может заплатить за игрока около 19 миллионов евро, а также разнообразные бонусы за его успешные выступления в Германии.

Напомним, Александр Драгович перешел в "Динамо" в 2013 году из швейцарского "Базеля" за 9 миллионов евро. Он помог команде дважды выиграть чемпионат Украины и впервые за 17 лет попасть в плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, ранее Драговичем также интересовались ряд немецких и итальянских клубов, в частности, дортмундская "Боруссия", "Лейпциг", "Рома" и "Интер". Однако до серьезных переговоров с "Динамо" по поводу трансфера футболиста дело не дошло.