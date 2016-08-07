УПЛ: Гол Исмаили позволил донецкому "Шахтеру" обыграть "Александрию"

Донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" в домашнем матче 3-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги. Счет матча - 1:0.

Единственный мяч в игре забил бразильский защитник "горняков" Исмаили. На 36-й минуте он получил мяч в левом углу вратарской зоны гостей и с лету пробил в дальний угол ворот Андрея Новака.

После этого "Шахтер" создал массу голевых моментов, чтобы увеличить свое преимущество, но в очередной раз реализация подвела донецкую команду. В свою очередь, "Александрия" могла сравнять счет в самом конце встреч, но после удара Андрея Запорожана на 90-й минуте мяч прошел рядом со штангой.

Данная победа стала для "Шахтера" третьей в трех матчах чемпионата Украины, у команды в активе 9 очков. "Александрия", проиграв второй матч в сезоне, на данный момент набрала 3 очка.

Шахтер (Донецк) - Александрия - 1:0 (1:0)

Гол: Исмаили (36);

Ш: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Веллингтон Нем (Дентиньо, 83), Коваленко (Малышев, 90+1), Тайсон, Эдуардо (Тотовицкий, 74);

Ал: Новак, Чеботаев, Шендрик, Басов, Путраш, Банада, Запорожан, Яремчук (Кулиш, 54), Старенький (Козак, 46), Цуриков, Пономарь (Грицук, 73);

Предупреждения: Коваленко - Старенький, Басов.