Киевское "Динамо" добыло непростую победу над "Днепром" в центральном матче тура УПЛ (видео)

Киевское "Динамо" победило "Днепр" в матче 3-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги. Встреча, прошедшая на столичном НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил форвард киевской команды Жуниор Мораес. О нем забыли защитники "Днепра" во время подачи углового, и бразилец головой без проблем поразил ворота Дениса Шелихова.

Динамо - Днепр - 1:0 (0:0)

Голы: Мораес (63);

Д: Шовковский, Антунеш, Драгович, Вида (Очигава, 18), Морозюк, Рыбалка, Сидорчук (Гармаш, 62), Гонсалес, Буяльский, Ярмоленко, Мораес (Корзун, 81);

Дн: Шелихов, Полевой, Чеберячко, Сваток, Адамюк (Кочергин, 46), Кравченко (Когут, 88), Политыло, Близниченко (Лунев, 87), Вакулко, Лучкевич, Баланюк;

Предупреждения: Буяльский — Чеберячко, Лучкевич, Политыло.

Это победа стала третьей подряд для киевского "Динамо" в чемпионате Украины. Ранее команда Сергея Реброва переиграла "Александрию" и львовские "Карпаты".

У "Днепра" после данного поражения в активе остается четыре очка, заработанных благодаря победе над луцкой "Волынью" и ничьей с каменской "Сталью".

Как сообщал УНИАН, в первом матче 3-го тура "Сталь" обыграла "Волынь" со счетом 1:0.