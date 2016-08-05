Курьезный автогол на последних минутах оставил шотландский "Абердин" без Лиги Европы (видео)

Курьезный автогол в исполнении игроков шотландского "Абердина" на третьей добавленной минуте второго тайма оставил команду без Лиги Европы.

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Авторство победного для словенцев мяча официально принадлежит защитнику "Абердина" Грэму Шинни, однако судя по видео - вратарь команды Джо Льюис также изрядно поспособствовал этому сомнительному достижению.

Таким образом, матч закончился со счетом 1:0 в пользу словенской команды (по сумме двух матчей 2:1). Поэтому словенский "Марибор" прошел в следующий раунд квалификации ЛЕ, а для "Абердина" этот еврокубковый сезон уже кончился, не успев полноценно начаться.

Как сообщал УНИАН, тем временем "Шахтер" уже получил своего соперника в плей-офф Лиги Европы - им станет турецкий "Истанбул Башакшехір".