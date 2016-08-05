Первым соперником "Шахтера" в Лиге Европы станет турецкий "Истанбул Башакшехир"

Донецкий "Шахтер" в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с турецким клубом "Истанбул Башакшехир". Об этом стало известно по итогам жеребьевки турнира.

Первый матч подопечные Паулу Фонсеки проведут на выезде 18 августа, ответный — 25 августа на "Арене Львов".

Напомним, еще один представитель Украины в Лиге Европы луганская "Заря" начнет выступления в этом турнире с группового этапа. Полтавская "Ворскла" и ФК "Александрия" вчера вылетели из Лиги Европы.

Также добавим, что в минувшем сезоне "Шахтер" дошел до полуфинала Лиги Европы, где вылетел от испанской "Севильи", ставшей впоследствии победителем турнира.