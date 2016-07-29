Самый титулованный немецкий футболист в истории объявил о завершении карьеры в сборной

Полузащитник сборной Германии и английского клуба "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер объявил об окончании карьеры в национальной команде, сообщается на страничке команды в социальной сети Facebook.

"После 120 матчей в составе сборной пора вешать бутсы на гвоздь. Спасибо всем за незабываемые воспоминания, Басти", - говорится в сообщении.

К посту также приложена фотография, где запечетлен момент главного триумфа в жизни спортсмена - победы на чемпионате мира-2014 в Бразилии.

Швайнштайгеру 1 августа исполнится 32 года.

Победитель (2014), а также двукратный бронзовый призер (2006, 2010) чемпионата мира. Обладатель серебряной (2008) и двух бронзовых (2012, 2016) медалей чемпионата Европы. Самый титулованный немецкий футболист в истории.

Игрок провёл за мюнхенскую «Баварию» 500 матчей. В составе корманды 8 раз выигрывал чемпионат Германии, 7 раз национальный кубок, по 2 раза - Кубок лиги и Суперкубок Германии. На международной арене вместе с командой по разу выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В "Манчестер Юнайтед" игрок перешел в 2015-м году, а в 2016-м выиграл с командой Кубок Англии.