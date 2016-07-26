Лига чемпионов, "Шахтер" - "Янг Бойз": где смотреть?

Сегодня во Львове состоится первый матч сезона 2016/17 с участием украинского клуба в еврокубках, в котором донецкий "Шахтер" примет швейцарский "Янг Бойз".

Это будет игра третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Горняки проведут первую игру дома, а ответную - через неделю - в Швейцарии.

Первый матч с участием украинской команды в еврокубке покажут телеканалы «Украина» и «Футбол 1».

Начало матча - в 21.45.