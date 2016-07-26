Лига чемпионов, "Шахтер" - "Янг Бойз": где смотреть?
10:54, 26 июля 2016Футбол
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Горняки проводят первый матч нового сезона в еврокубке.
"Шахтер" готовится к первому матчу Лиги чемпионов нового сезона / shakhtar.com
Сегодня во Львове состоится первый матч сезона 2016/17 с участием украинского клуба в еврокубках, в котором донецкий "Шахтер" примет швейцарский "Янг Бойз".
Это будет игра третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
Горняки проведут первую игру дома, а ответную - через неделю - в Швейцарии.
Первый матч с участием украинской команды в еврокубке покажут телеканалы «Украина» и «Футбол 1».
Начало матча - в 21.45.
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