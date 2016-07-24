Премьер-лига, 1-й тур, "Заря" - "Олимпик": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Запорожье состоится матч 1-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" примет донецкий "Олимпик".

Отныне в Премьер-лиге осталась лишь одна команда, которая базируется и играет в Запорожье. «Заря» именно в этом городе дважды одолела «Олимпик» со сверхубедительными счетами – каждый раз с разницей в 4 мяча. В сезоне 2014/15 - 5:1, а в следующем турнире 2015/16 - 4:0.

В целом же подопечные Романа Санжара не выглядят мальчиками для битья ни в этом споре, ни вообще в элите украинского футбола. Поэтому насущный вопрос: смогут ли гости избавиться от комплекса чужого поля против луганчан. В целом значительных изменений в донецкой команде не произошло.

В свою очередь, Юрию Вернидубу еще предстоит закрыть некоторые дефицитные позиции после отъезда, например, Никиты Шевченко или же Филиппа Будковского.

В воскресенье будет возможность сопоставить качество летней подготовки на родине, как это делал «Олимпик», с полезностью зарубежных сборов «Зари». Результаты обоих коллективов в спаррингах можно назвать удовлетворительными, однако все они ничего не стоят перед счетом следующего поединка.

На котировках букмекерских контор явным фаворит считается "Заря". На победу луганчан ставки принимаются из расчета 1,34 к 1, в то время как на ничью - 4,55 к 1, а на победу "Олимпика" - 7,93 к 1.

Матч "Заря" - "Олимпик" начнется в Запорожье в 17.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканала "2+2".