Экс-футболист "Днепра" Безус продолжит карьеру в Бельгии

Бывший полузащитник "Днепра" Роман Безус стал игроком бельгийского "Сент-Трюйдена". Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шаблий на своей странице в Instagram.

"Роман Безус не скрывал, что хочет попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. Компания ProStar предложила ему несколько вариантов, среди Читайте такжеФилатов: "Слухи о закрытии ФК "Днепр" беспочвенны"которых выбор Ромы упал на Бельгию. Рады сообщить, что Роман Безус стал игроком клуба "Сент-Трюйден". Контракт подписан сроком на один год. Удачи в новом клубе, Рома!", - написал Шаблий.

Роман Безус в минувшем сезоне чемпионата Украины провел за "Днепр" 20 матчей и забил четыре гола. Ранее он выступал в киевском "Динамо" и полтавской "Ворскле".

Напомним, ранее "Днепр" покинули многие футболисты, составлявшие основу команды в минувшем сезоне.

При этом, владелец "Днепра" Игорь Коломойский заявлял, что менеджмент клубу разрабатывет новую стратегию развития команды.