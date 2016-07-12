Маркевич не будет главным тренером сборной Украины

Экс-тренер "Днепра" и харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич возглавил комитет сборных Украины, сообщает Tribuna.com.

Решение принято на заседании комитета, которое состоялось сегодня, 12 июля. Назначение Маркевича еще должен утвердить исполком ФФУ, который состоится 15 июля.

Читайте такжеУ Маркевича были предложения по работе из Турции, Греции и ПольшиВ комментарии изданию "Вести" специалист подтвердил данное назначение.

"Пока еще рано о чем-то говорить, все должен утвердить исполком ФФУ. Могу лишь сказать, что свое согласия я дал. Для меня это новый опыт, но времени на раскачку нет, матчи начнутся совсем скоро", – сказал Маркевич.

Отмечается, что ранее главой комитета был президент ФФУ Андрей Павелко. Назначение Маркевича означает, что он не станет главным тренером сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 июля будет объявлено имя нового главного тренера сборной Украины. Ожидается, что им станет Андрей Шевченко.