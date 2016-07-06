Маркевич: "Надо дать Шевченко проявить себя во главе сборной Украины"

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко не связывался с Мироном Маркевичем для того, чтобы обсудить его кандидатуру на должность главного тренера сборной Украины. Об этом специалист рассказал в интервью изданию "Высокий замок".

"Пока что я с ним не общался. К роли главного тренера готовили Андрея Шевченко. Думаю, надо дать ему шанс проявить себя во главе сборной", - заявил Маркевич.

"Согласился бы я, если бы пригласили на эту должность? Посмотрим. Сложно сейчас об этом говорить. Я очень благодарен всем, кто меня поддерживает, стоит за меня горой, но есть определенные нюансы. Время покажет", - добавил тренер.

Маркевич также отпрверг информацию, что может возглавить команду "Рух" из Винников, которая в следующем сезоне будет выступать во Второй лиге чемпионата Украины.

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"Это кто-то пошутил. Не буду я работать во второй лиге. Единственное, что могу сказать точно: уезжать из Украины пока не собираюсь. Все решится в течение этой неделе, – сказал Маркевич.

Напомним, по данным СМИ, Андрей Шевченко является главным кандидатом на должность главного тренера сборной Украины после того, как предыдущий наставник национальной команды Михаил Фоменко покинул этот пост.

Мирон Маркевич возглавлял сборную Украины с февраля по август 2010 года. В это время команда участвовала только в товарищеских матчах.