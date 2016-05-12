Мадридский "Реал" признан самым дорогим футбольным клубом в мире

Мадридский "Реал" четвертый год подряд остается самым дорогим футбольным клубом мира, сообщает ESPN, ссылаясь на данные американского издания Forbes.

Стоимость "Реала" оценивается в 3,645 миллиарда долларов, а годовой доход клуба составил 694 миллиона долларов.

На втором месте рейтинга оказалась "Барселона", стоимость которой составляет 3,549 миллиарда долларов.

В десятку самых дорогих клубов также попали шесть представителей английской Премьер-лиги - "Манчестер Юнайтед" ($3,317 млрд), "Арсенал" ($2,017 млрд), "Манчестер Сити" ($1,921 млрд), "Челси" ($1,661 млрд), "Ливерпуль" ($1,548 млрд) и "Тоттенхэм ($1,017 млрд).

Кроме того, в рейтинг вошли немецкая "Бавария" ($2,678 млрд) и итальянский "Ювентус" ($1,299 млрд).

Отмечается, что в общем рейтинге дороговизны спортивных клубов мадридский "Реал" занимает второе место, уступая команде по американскому футболу "Даллас Ковбойс" ($4,0 млрд).

Как сообщал УНИАН, Криштиано Роналду признан самым высокооплачиваемым футболистом мира по итогам 2015 года.