Игрока "Днепра" Зозулю могут дисквалифицировать на год за драку с арбитром

Атака арбитра Анатолия Абдулы после матча полуфинала Кубка Украины «Заря» – «Днепр» (2:0), предпринятая 26-летним форвардом «Днепра» Романом Зозулей, может стоить ему годичной дисквалификации, сообщает Sport.ua.

Согласно статье 10 дисциплинарных правил ФФУ, «применение физической силы к официальному лицу после окончания матча» наказывается дисквалификацией сроком до 12-ти месяцев.

Также, согласно пункту 22.2 дисциплинарных правил, Зозуля будет обязан выплатить штраф в размере не менее 25 тысяч гривен.

Как сообщал УНИАН, инцидент между Зозулей и арбитром произошел уже после окончания матча, когда арбитр направлялся в раздевалку. Игрок, смотревший матч с трибуны, выбежал на поле и толкнул судью, а затем ударил его ногой.

Вскоре после инцидента Зозуля извинился перед украинскими болельщиками и арбитром Анатолием Абдулой.