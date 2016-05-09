Ярмоленко о драке в матче "Динамо" и "Шахтера": "Согласен, что поступил неправильно"

Форвард киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко, ставший одним из главных участников драки в матче с донецким "Шахтером", признал, что в тот момент поступил неправильно. Об этом он сказал в интервью dynamo.kiev.ua.

"Конечно, в мой адрес вылилось очень много критики. И я, безусловно, согласен с тем, что поступил неправильно. Нужно уметь не поддаваться на провокации, и играть в футбол. А коль уже повелся, то необходимо это признать и отвечать за свой поступок. И мне очень неприятно, что все это произошло. Особенно неприятно то, что такой эпизод увидели миллионы детей, которые являются болельщиками "Динамо", "Шахтера", которые просто любят футбол. Подобного необходимо избегать в будущем: задача футболистов во время матча – играть в футбол, а не выяснять отношения", - считает Ярмоленко.

При этом форвард "Динамо" обобщил свой поступок с действиями других участников футбольного конфликта.

"В целом, считаю, что в этой ситуации неправы многие. Неправильно поступил [Тарас] Степаненко, побежав к динамовским болельщикам, и он сам сказал, что жалеет об этом. Неправильно поступил Тарас еще и после матча, когда на всю страну нелицеприятно высказался в адрес [Дениса] Гармаша. Неправильно поступил [Александр] Кучер, выбежав на поле со скамейки запасных. Неправильно поступил [Дарио] Срна, когда после игры распевал в самолете все эти песни. Драться на футбольном поле, как это сделал я, – тоже неправильно", - добавил футболист.

Как сообщал УНИАН, матч 24-го тура украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером", состоявшийся 1 мая, запомнился дракой между футболистами в конце игры. Одним из самых активных участников потасовки стал Андрей Ярмоленко, который ударил по ногам Тараса Степаненко, а также принял участие в кулачном бою с Александром Кучером.

Ранее Ярмоленко отказывался комментировать свое участие в драке.