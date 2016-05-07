УПЛ: "Днепр" в результативном матче обыграл "Волынь" и забронировал себе "бронзу" чемпионата

Днепропетровский "Днепр" добыл волевую победу над луцкой "Волынью" в матче 25-го тура футбольной Премьер-лиги.

Команда Мирона Маркевича пропустила мяч в конце первого тайма, когда ударом в падении через себя отличился полузащитник лучан Ивица Жунич.

В начале второй половине игры Джон Руис, замкнув передачу от Матеуса, сравнял счет. После этого "Днепр" продолжил владеть инициативой, и вскоре забил еще два мяча - сначала голом отметился Роман Безус, а затем и Матеус, который реализовал пенальти.

"Волынь", тем не менее, сумела вернуть интригу в игру - после подачи с центра поля Горопевшек удачно подправил мяч в ворота, сделав счет 2:3.

В последние 10 минут встречи над стадионом пустился сильный дождь, который постепенно перерос в град. Но и в таких погодных условиях "Волынь" пыталась спасти матч - на последней минуте счет едва не сравнял Редван Мемешев, но мяч после его удара пролетел в сантиметрах от ворот Яна Лаштувки.

Отметим, что данная игра стала последней в истории луцкой "Волыни" на родном стадионе. В следующем году в Луцке будет выступать другой клуб.

Вместе с тем, "Днепр" после этой победы гарантировал себе "бронзовые" медали чемпионата Украины.

Волынь (Луцк) - Днепр (Днепропетровск) - 2:3 (1:0)

Голы: Жунич (43), Горопевшек (82) - Руис (49), Безус (66), Матеус (78, с пенальти)

В: Шуст, Гуменюк (Петров, 46), Жунич, Шабанов, Полевой, Богданов, Кравченко, Горопевшек (Логинов, 87), Мемешев, Герасимюк, Хомченко (Дудик, 72);

Д: Лаштувка, Адамюк, Сваток, Чигринский, Федецкий, Политыло (Лучкевич, 47), Ротань, Руис, Шахов, Бруно Гама (Лучкевич, 63), Матеус (Эдмар, 79);

Предупреждения: Горопевшек, Полевой, Шуст - Шахов;