Защитник "Шахтера" Кривцов: "Будем разбирать игру Севильи и планировать тактику"

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о том, как проходит подготовка к матчу с "Севильей" в полуфинале Лиги Европы УЕФА в эфире телеканала "Футбол 1".

"Выходных не было, потому что три дня до игры. Те, кто играл с "Динамо", проходят восстановительные занятия, те, кто не принимал участие в матче, проводят полноценную тренировку.

Во вторник из-за перелета теоретическое занятие не состоялось, в среду уже будем разбирать игру "Севильи" с "Эспаньолом" в чемпионате Испании и планировать тактику на предстоящую игру", - сказал футболист.

Как сообщал УНИАН, ответный матч 1/2 финала Лиги Европы "Севилья" - "Шахтер" состоится завтра, 5 мая. Начало встречи в 22.05 по киевскому времени. Игра во Львове завершилась вничью (2:2) и для того, чтобы выходить в финал горнякам необходимо побеждать, либо добиваться крупной ничьей (3:3, 4:4 и т.д.). В сулчае повторения результата игры во Львове, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.