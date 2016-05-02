Юрист "Шахтера": "Призыв Шовковского можно рассматривать как подстрекательство"

Юрист "Шахтера" Андрей Харитончук поделился мнением о ситуации с "угрозами" Тарасу Степаненко со стороны капитана "Динамо", сообщает "Сегодня".

"Заявление Шовковского как минимум – безответственно, как максимум – влечет уголовную ответственность. Если то, к чему призывает Шовковский, приведет к преступлению, то его можно будет рассматривать как подстрекателя. Мы видели, что ультрас Динамо отреагировали на его заявления, что только подтверждает, что они восприняли угрозу как руководство к действию. Они заявили, что этого так не оставят. Если что-то произойдет, мы знаем где искать подстрекателя преступления. Согласно пункта 2 ст.29 Уголовного кодекса Украины, подстрекатель отвечает за содеянное наравне с исполнителем, вплоть до лишения свободы".

Ранее вратарь и капитан киевского "Динамо" Шовковский заявил, что Степаненко стоило бы подумать о своей безопасности, ведь теперь он живет в Киеве.

В свою очередь, ультрас "Динамо" в своем обращении отметили, что наглость Степаненко прощать не собираются.