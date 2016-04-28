Руководство Нацполиции призывает болельщиков не нарушать порядок во время матча "Шахтер"-"Севилья" во Львове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказала начальник Национальной полиции Хатия Деканоидзе.

"Сегодня во Львове состоится футбольный матч, и хочу призвать болельщиков, чтобы они продемонстрировали пример гостеприимства в западной Украине, и никаких нарушений и взаимных обид не происходило", - сказала Деканоидзе.

В то же время порядок на стадионе "Арена Львов" во время футбольного матча будут обеспечивать более 700 сотрудников полиции, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, ожидается, что на матч прибудут 34 тысячи болельщиков, в том числе около 300 иностранцев.

"Полиция Львовщины с 25 апреля работает в усиленном режиме в связи с Пасхальными и майскими праздниками, к которым добавились еще два важных футбольных матча, которые состоятся на «Арене Львов». Наша главная задача – это охрана порядка, недопущение любых провокаций и предотвращение террористических угроз. Поэтому стадион и прилегающую территорию перед матчем обследуют взрывотехники и кинологи, а на вокзалах, куда будут прибывать болельщики, в центральной части города и на площади возле стадиона будут нести службу более семисот сотрудников полиции", - рассказал заместитель начальника ГУ Национальной полиции во Львовской области Сергей Маруняк.

Отметим, полуфинальный матч Лиги Европы "Шахтер" – "Севилья" начнется сегодня в 22:05 по киевскому времени на стадионе "Арена Львов". Онлайн-трансляцию матча проведет УНИАН.