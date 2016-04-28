Руководство Нацполиции призывает болельщиков не нарушать порядок во время матча "Шахтер"-"Севилья" во Львове
Руководство Национальной полиции Украины призывает болельщиков не нарушать правопорядок во время матча между футбольными клубами "Шахтер"и "Севилья", который состоится сегодня во Львове. При этом порядок на стадионе "Арена Львов" будут обеспечивать более 700 сотрудников полиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказала начальник Национальной полиции Хатия Деканоидзе.
"Сегодня во Львове состоится футбольный матч, и хочу призвать болельщиков, чтобы они продемонстрировали пример гостеприимства в западной Украине, и никаких нарушений и взаимных обид не происходило", - сказала Деканоидзе.
В то же время порядок на стадионе "Арена Львов" во время футбольного матча будут обеспечивать более 700 сотрудников полиции, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
Как отмечается в сообщении, ожидается, что на матч прибудут 34 тысячи болельщиков, в том числе около 300 иностранцев.
"Полиция Львовщины с 25 апреля работает в усиленном режиме в связи с Пасхальными и майскими праздниками, к которым добавились еще два важных футбольных матча, которые состоятся на «Арене Львов». Наша главная задача – это охрана порядка, недопущение любых провокаций и предотвращение террористических угроз. Поэтому стадион и прилегающую территорию перед матчем обследуют взрывотехники и кинологи, а на вокзалах, куда будут прибывать болельщики, в центральной части города и на площади возле стадиона будут нести службу более семисот сотрудников полиции", - рассказал заместитель начальника ГУ Национальной полиции во Львовской области Сергей Маруняк.
Отметим, полуфинальный матч Лиги Европы "Шахтер" – "Севилья" начнется сегодня в 22:05 по киевскому времени на стадионе "Арена Львов". Онлайн-трансляцию матча проведет УНИАН.