"Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии

Туринский "Ювентус" стал чемпионом Италии по футболу за три тура до окончания соревнований.

Команда стала недосягаемой после того, как матч основного конкурента "Наполи" с "Ромой" завершился победой "Ромы" со счетом 1:0. Разница в таблице между "Ювентусом" и "Наполи" составляет 12 очков.

Игра команд, занимающих 2-3 места в турнирной таблице, прошла в приблизительно равной борьбе с обилием желтых карточек. Арбитр 6 раз предупреждал игроков. Обе команды имели опасные моменты, но выявить победителя не могли до последних минут.

Решающий эпизод в игре случился на 89-й минуте, когда в атаке хозяев поля по правому флангу после серии рикошетов мяч выкатился из штрафной и набежавший Найнгголан в касание пробил впритирку с ближней штангой 1:0.

Таким образом, за три тура до конца сореснований Серии А у "Ювентуса" 85 очков, "Наполи" - 73, "Ромы" - 71.