Италия: "Ювентус" разгромил "Лацио" в центральном матче тура Серии А

В Турине завершился центральный матч тура чемпионата Италии по футболу, в котором "Ювентус" принимал римский "Лацио" и разгромил соперника со счетом 3:0.

Туринцы имели заметное преимущество над соперником и открыли счет в концовке первого тайма. Марио Манджукич на 39-й минуте открыл счет, а уже после перерыва сначала Пауло Дибала реализовал пенальти на 52-й минуте, а спустя 12 минут Дибала сделал дубль.

Таким образом, туринцы набрали 82 очка и опережают "Наполи" на 9 баллов. Для победы в чемпионате "Юве" осталось набрать 4 очка.

В борьбе за третье место, с участием "Ромы" и "Интера", римляне увеличили свой отрыв от миланцев с 4 до 7 очков - 68 против 61. "Рома" выиграла у "Торино" со счетом 3:2, в то время как "Интер" в гостях уступил "Дженоа" 0:1.