Футболист "Шахтера" Малышев: "Неважно, какой соперник нам достанется в полуфинале"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Максим Малышев считает, что для его команды не имеет значения, с каким соперником играть в полуфинале Лиги Европы. Об этом он сказал после победного матча против португальской "Браги", сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Сейчас мы все просто счастливы, прошли в полуфинал, порадовали болельщиков Донецка и всей Украины. Неважно, кто нам достанется в соперники в полуфинале, – мы будем играть с максимальным настроем!", - заявил футболист.

По его словам, во вчерашней игре с "Брагой" игроки "Шахтера" сделали все, о чем договаривались с главным тренером Мирчей Луческу до матча.

"Хорошо сыграли, выполнили установку Мистера, сделали все, о чем договаривались до матча, и добились нужного результата. Начало поединка было агрессивным, как и просил тренер. Временами сражались на равных с португальцами, но в целом преимущество было у нас", - считает Малышев.

Как сообщал УНИАН, в ответном четвертьфинальном матче с "Брагой" донецкий "Шахтер" обыграл соперника со счетом 4:0. Жеребьевка полуфиналов турнира состоится сегодня в 13:30.