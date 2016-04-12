На защитника "Динамо" Драговича претендуют итальянские гранды

Центральный защитник киевского "Динамо" Александар Драгович в летнее трансферное окно может оказаться в одном из клубов Серии А, сообщает "Спортарена" со ссылкой на Football Italia и Corriere dello Sport.

По информации источника, руководство "Ювентуса" намерено укрепить защитные порядки команды и подписать австрийского центрбека в период летнего межсезонья.

Предполагается, что 25-летний Драгович будет подписан в стан "Ювентуса" в качестве замены уругвайцу Мартину Касересу, который должен покинуть клуб по окончании сезона.

Также в трансфере одного из лидеров "Динамо" заинтересован "Интер". Главный тренер миланцев Роберто Манчини, по сообщениям издания, является поклонником таланта Александара и намерен убедить руководство клуба подписать его в команду летом.

Трансфер Александара Драговича в Серию А оценивается в 15-20 миллионов евро.

Ранее сам Драгович заявлял, что пока не знает в каком клубе будет играть в следующем сезоне, сообщив, что «не намерен загадывать наперед».

В нынешнем сезоне Драгович является безоговорочным игроком основы "Динамо". Во всех турнирах австриец наиграл 30 матчей, забив в них 1 гол.