Английские СМИ узнали об интересе тренера киевского "Динамо" Реброва к работе в командах АПЛ

Тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров стремится вернуться в Англию и попытать счастья в работе с командой Премьер-лиге в будущем, сообщают источники TEAMtalk.com.

Бывший нападющий "Тоттенхэма" и "Вест Хэма" сыграл ключевую роль в том, чтобы киевское "Динамо" вернулось на ключевые позиции в Украине и команда стала чемпионом страны.

Близкие к Реброву источники утверждают, что 41-летний специалист надеется приехать в Англию и продолжить свою тренерскую карьеру в Премьер-лиге в ближайшем будущем. Работа специалиста в Киеве не осталась незамеченной среди клубов по всей Европе.

Как сообщал УНИАН, ранее Ребров уже опровергал сообщения украинских СМИ о том, что он готов покинуть киевское "Динамо" в ближайшее время.