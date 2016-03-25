Фоменко еще раз объяснил, почему не вызвал игроков из российских клубов

Главный тренер сборной Украины Михаила Фоменко после товарищеского матча с Кипром еще раз вернулся к теме невызова игроков, выступающий в российских клубах, сообщает Football.ua.

В частности, тренер отмеиил: "По итогам последнего тура в РФПЛ Селезнев получил негативные оценки специалистов. Зинченко — перспективный футболист. Его вызвали в молодежную сборную, но он приболел. Все прекрасно понимают, что карьера футболиста недолговечна, каждому игроку отведено определенное время. В ближайщем будущем в национальной команде будет много молодых футболистов".

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины обыграла команду Кипра со счетом 1:0.

В понедельник, 28 марта, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится еще один товарищеский матч, в котором сборная Украины примет команду Уэльса.