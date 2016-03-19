Премьер-лига: "Черноморец" проиграл "Александрии", "Сталь" сильнее "Говерлы", а "Металлист" уступает "Ворскле"

Шиндер сделал дубль в игре с "Металлистом" и сохранил для "Ворсклы" место в 5-ке лучших в УПЛ / football.ua

В субботу в рамках 19-го тура украинской фтбольной Премьер-лиги состоялись три матча, в которых одесский "Черноморец" проиграл "Александрии" (1:2), "Сталь" из Днепродзержинска была сильнее ужгородской "Говерлы" (1:0), а харьковский "Металлист" уступил полтавской "Ворскле" (0:3).

Занимающий последнее место в турнирной таблице среди продлжающих соревноваться команд (не считая запорожского "Металлурга") "Черноморец" на своем поле принимал "Александрию" и уже в начале матча пропустил гол. На 9-й минуте отличился Артем Полярус. И в начале второго тайма, на 59-й минуте, Евгений Мартыненко сравнял счет. Но, последнее слово в матче все-таки было за гостями. На 80-й минуте Дмитрий Леонов первым оказался у мяча после удара партнера по команде Виталия Пономара и добил его в сетку - 1:2.

"Сталь" очередной домашний матч проводила в Днепропетровске на арене "Метеор", где на сей раз одержала победу над "Говерлой". Решающим стал эпизод, произошедший на 60-й минуте, когда хозяева заработали пенальти и стандарт реализовал Джордже Лазич - 1:0.

Наконец в Харькове "Металлист" был разгромлен полтавской "Ворсклой". Уже на 17-й минуте Дмитрий Хлёбас открыл счет. На 29-й минуте Антон Шиндер реализовал пенальти и удвоил преимущество полтавчан, а на 50-й Шиндер сделал дубль, забив гол с игры.

В воскресенье состоятся оставшиеся три игры тура, в том числе матч первой и третьей команд ПЛ "Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск) и игра "Карпаты" (Львов) - "Днепр" (Днепропетровск). Донецкий "Шахтер" в этом туре автоматически получит 3 очка (техническая победа - 3:0), так как должен был провести матч с "Металлургом".