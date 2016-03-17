Тренер "Андерлехта" Хаси: В первом матче с "Шахтером" мы сделали много подарков

Главный тренер «Андерлехта» Бесник Хаси перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с донецким «Шахтером» поделился своим мнением о предстоящем поединке, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

"«Шахтер» – очень сильная команда! Конечно, сделать так, чтобы они не забили, и отыграть разницу в два гола будет тяжело. В предыдущем матче мы сделали очень много подарков сопернику. Поэтому, надеюсь, теперь мы будем играть как настоящая команда – все вместе! И посмотрим, как «Шахтер» будет на это отвечать. Предстоящий матч очень важен для нас", - заявил Хаси.

"Мы должны попробовать забить первыми, придется раскрываться и атаковать, пробовать что-то новое. Также нельзя позволить атакующим игрокам «Шахтера» во главе с Тайсоном создавать свободные зоны и врываться в них, используя свои скоростные качества", - добавил тренер.

Говоря о преимуществе горняков в два гола тренер заметил: "В матче с «Арсеналом» мы уступали 3:0, но потом выровняли счет до 3:3. Знаю, что наша команда способна на такое. Нам необходимо доказать это. Результат нашего последнего матча придает уверенность в себе. К тому же у нас нет игр на выходных. Проводим очень хороший сезон. Мы противостояли сильным командам. Посмотрим, как все сложится. Нам надо хорошо сыграть".

А говоря о лидере своей команды Ашампонге, наставник "Андерлехта" отметил: "Раньше ему было тяжело пробиться в состав, но сейчас он играет намного лучше, сделал очень много для нас. Ему удалось адаптироваться и достичь прогресса, как и другим нашим игрокам. Ашампонг себя комфортно чувствует в «Андерлехте» и делает все, что нужно для команды. Он забил четыре мяча, сделал четыре-пять результативных пасом. Но, уверен, он может играть еще лучше".

Как сообщал УНИАН, 17 марта в Брюсселе состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" на выезде сыграет с бельгийским "Андерлехтом".

Первая игра во Львове завершилась со счетом 3:1 в пользу украинского клуба. Таким образом, для выхода в следующий раунд соревнований дончанам достаточно будет даже проиграть с минимальным счетом.