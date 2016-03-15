Матч Лиги Европы "Андерлехт" - "Шахтер" рассудит бригада арбитров из Испании

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Андерлехт» - «Шахтер» обслужит бригада арбитров из Испании по главе с Антонио Матеу Лаосом, сообщает пресс-служба УЕФА.

Помогать ему будут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Дополнительные помощники рефери: Хесус Хиль Мансано и Карлос Гомес.

Четвертый рефери на матче: Рауль Кабанеро. Делегат УЕФА - Тугомир Фрайман из Словении. Судейский наблюдатель: Збигнев Пжесмыцки из Польши.

Любопытно, что бригада Антонио Лаоса всего три недели назад провела неудачный для киевского "Динамо" матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (1:3) на столичном НСК"Олимпийский".

Как сообщал УНИАН, ответный матч «Андерлехт» - «Шахтер» состоится в четверг, 17 марта, в 22:05 по киевскому времени.

В первой игре во Львове украинская команда победила со счетом 3:1. Таким образом. в ответной игре в Брюсселе горнякам для выхода в четвертьфинал еврокубка достаточно будет даже проиграть с минимальным счетом.