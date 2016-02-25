Игрок "Шахтера" Малышев: "Мы сражались друг за друга"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Максим Малышев поделился своими впечатлениями от выездного матча 1/16 финала Лиги Европы с гельзенкирхенским "Шальке" в эфире телеканала "Футбол 1".

"Конечно, мы довольны, что победили. Считаю, что это было заслуженно, — заявил 23-летний хавбек. - Думаю, что смогли одержать победу благодаря хорошей организации игры. Мы сражались друг за друга. Очень хорошо сыграли в плане командных действий".

"Выиграли для тех, кто нас "хоронил". Травмы? Да, Гладкий заболел, но у нас достаточно игроков, которые могут заменить того или иного исполнителя. Мистер просил максимально строго сыграть в обороне. Когда забили гол, главным оставалось не пропустить. После первого забитого мяча почувствовали, что не отдадим победу. Но, при этом, сохраняли предельную концентрацию", - добавил игрок.

"Эмоции переполняют, очень рады победе. Жребий? Кто попадется, с тем и будем играть, это не имеет принципиального значения. "Шахтер" в любом случае должен проходить дальше", - подытожил Малышев.

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" разгромил немецкий "Шальке" на поле соперника в Гельзенкирхене со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала ЛЕ.