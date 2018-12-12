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Полузащитник Динамо Цыганков отказался играть за сборную Израиля в юношеском возрасте

14:10, 12 декабря 2018
Футбол
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Цыганков всегда стремился играть за Украину / REUTERS

Лидер киевского Динамо Виктор Цыганков рассказал, что несколько лет назад с его отцом связывались насчет варианта с получением израильского гражданства. 

Тем не менее, по словам футболиста, он всегда стремился играть только за Украину, сообщает betnews365.com.

«Меня приглашали играть за Израиль. В 16-17 лет. Выходили на отца и через него предлагали. Я отказался. Я гражданин Украины и хотел играть только за свою страну», — рассказал Виктор на встрече с болельщиками в магазине технического спонсора Динамо.

Цыганков родился в 1997 году в израильском городе Нагария. На тот момент его отец Виталий играл в качестве вратаря в команде Хапоэль Тайбе. В 1999-м, после завершения карьеры отца Виктора, семья вернулась в Винницу и уже там будущий вингер начал заниматься футболом.

Отметим, что за сборную Украины Виктор Цыганков сыграл уже 11 матчей.

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Теги: #Динамо Киев#Цыганков в сборной#Виктор Цыганков