МЮ не продаст Погба, несмотря на его конфликт с Моуриньо
"Манчестер Юнайтед" не планирует продажу своего лидера Поля Погба в зимнее межсезонье.
Боссы "Красных дьяволов" не собираются отпускать игрока в другой клуб, несмотря на разлад француза в отношениях с главным тренером команды Жозе Моуриньо. В "МЮ" полагают, что футболист еще должен принести пользу команде, сообщает ESPN.
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Ранее появилась информация о том, что Погба намерен покинуть команду, а интерес к нему проявляет "Ювентус", за который он выступал ранее.
Погба имеет конфликт с главным тренером "МЮ" Жозе Моуриньо, который публично высказывался об игре француза и лишил его статуса вице-капитана. В этом сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 14 поединков, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.