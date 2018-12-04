Экс-игрок «Черноморца» о краже: «Мне ничего не оставалось, как спасти человека от тюрьмы»

Тренер получил год условно за кражу трех бутылок вина из супермаркета.

Экс-игрок, а ныне тренер СДЮШОР «Черноморца» Андрей Чернов прокомментировал условный срок за кражу алкоголя в одесском супермаркете.

«Я не хотел придавать огласке этот эпизод. Да, действительно такой случай имел место, но я этого не совершал. Просто оказался в ненужное время не в том месте. Это подтверждают и видео с камер наблюдения, - отметил игрок в заявлении Tribuna.com.

Дело в том, что для того человека, которого обвиняли в содеянном, наказание было бы гораздо суровее. И мне ничего не оставалось, как фактически спасти его от тюрьмы, и я взял вину на себя.

Я не афишировал эту историю, поскольку хвастаться особо нечем. Но, поскольку она стала достоянием общественности и негативно влияет на мой имидж, решил сделать официальное заявление.

Считаю, поступок по-мужски. Кто близко со мной знаком, тот знает, что я никогда чужого не возьму, да и в этом нет необходимости. Все, что мне нужно, у меня есть»’, – сказал Чернов.

Ранее бывший футболист получил год условно за кражу из супермаркета трех бутылок вина.