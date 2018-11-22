Милевский эффектно поздравил Игоря Суркиса с юбилеем (видео)
12:05, 22 ноября 2018Футбол
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По мнению Артема, сегодня нужно ставить на красное.
Артем Милевский поздравил Игоря Суркиса с юбилеем / ua-football.com
Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский на странице в Instagram у своего агента Александра Панкова эффектно поздравил президента "Динамо" Игоря Суркиса с днем рождения.
«Знаю, что 22 ноября вам 60 лет. Это отличная дата. Наверное, нужно проставиться в казино. На самом деле, это я шучу. Желаю вам самого хорошего, успехов, здоровья вам и вашей семье. Удачи вашему клубу любимому, знаю, что вы его не продадите никогда.
Всех благ, успехов, всем привет. Хорошо отметить, как вы умеете. На красное нужно ставить. Наши с вами истории, это наши с вами истории, это никого не касается. Всех благ, с днем рождения».
В четверг, 22 ноября, Игорю Суркису исполнилось 60 лет.
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