Милевский эффектно поздравил Игоря Суркиса с юбилеем (видео)

По мнению Артема, сегодня нужно ставить на красное.

Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский на странице в Instagram у своего агента Александра Панкова эффектно поздравил президента "Динамо" Игоря Суркиса с днем рождения.

«Знаю, что 22 ноября вам 60 лет. Это отличная дата. Наверное, нужно проставиться в казино. На самом деле, это я шучу. Желаю вам самого хорошего, успехов, здоровья вам и вашей семье. Удачи вашему клубу любимому, знаю, что вы его не продадите никогда.

Всех благ, успехов, всем привет. Хорошо отметить, как вы умеете. На красное нужно ставить. Наши с вами истории, это наши с вами истории, это никого не касается. Всех благ, с днем рождения».

В четверг, 22 ноября, Игорю Суркису исполнилось 60 лет.