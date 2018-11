Милевский эффектно поздравил Игоря Суркиса с юбилеем (видео)

С Днем Рождения Игорь Михайлович 🔝🇺🇦💯⚽️👋🏻🥇 Самые теплые, и настоящие слова от Артема Владимировича 💪🏻🎉👑💯👍🏻👋🏻 Время лечит, мы поздравляем Вас с юбилеем, и желаем быть всегда «на коне» 🔝👋🏻👍🏻👑🙏🏻👊🏻🍀Жизнь все расставит на свои места 🔝👋🏻🥇🇺🇦🙏🏻

A post shared by 🔶Mr. Pankov Aleksandr🔶 (@mr_pankov_aleksandr_official) on Nov 21, 2018 at 11:45pm PST