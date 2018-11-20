Стали известны восемь сборных, с которыми Украина точно не сыграет в отборе Евро-2020

Жеребьевка отборочного турнира состоится 2 декабря в ирландском Дублине.

Сборная Украины по футболу будет посеяна во второй корзине при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Вместе с нашей командой здесь окажутся Исландия, Россия, Чехия, Швеция, Босния и Герцеговина, Австрия, Дания, Уэльс, а также или Польша, или Германия (все зависит от результата сегодняшнего матча Лиги наций Португалия – Польша), сообщает Footballhd.kz.

В первой корзине при жеребьевке отбора Евро-2020будут Швейцария, Португалия, Англия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Испания, Италия и Хорватия. Еще на одно место, опять же, претендуют Германия и Польша.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 городах 12 стран, а финальный матч состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».