Стали известны восемь сборных, с которыми Украина точно не сыграет в отборе Евро-2020
13:35, 20 ноября 2018Футбол
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Жеребьевка отборочного турнира состоится 2 декабря в ирландском Дублине.
Жеребьевка в Дублине определит соперников сборной Украины по Евро-2020 / Pikabu
Сборная Украины по футболу будет посеяна во второй корзине при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Вместе с нашей командой здесь окажутся Исландия, Россия, Чехия, Швеция, Босния и Герцеговина, Австрия, Дания, Уэльс, а также или Польша, или Германия (все зависит от результата сегодняшнего матча Лиги наций Португалия – Польша), сообщает Footballhd.kz.
В первой корзине при жеребьевке отбора Евро-2020будут Швейцария, Португалия, Англия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Испания, Италия и Хорватия. Еще на одно место, опять же, претендуют Германия и Польша.
Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 городах 12 стран, а финальный матч состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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