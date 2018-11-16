Онлайн-трансляция Словакия - Украина - 0:0: Лига наций, 4-й тур

Сборная Украины проводит заключительный матч в группе Лиги наций УЕФА.

В словацкой Трнаве проходит заключительная встреча сборной Украины в групповом турнире Лиги наций УЕФА. Соперником украинцев является команда Словакии.

Украинская сборная обеспечила себе первое место в группе еще в прошлом туре. Напомним, у команды Андрея Шевченко 100-процентный показатель набранных очков - в предыдущих трех поединках Лиги наций украинцы дважды обыграли сборную Чехии (2:1 и 1:0), а также во Львове победили тех же словаков (1:0).

Отметим, что сборная Словакии пока не набрала ни одного очка - поражения от Украины (0:1) и Чехии (1:2). Именно словаки и чехи определят между собой в последней игре, кто опустится на дивизион ниже.

Напомним, что украинская национальная сборная на этот раз сыграет не в оптимальном составе. Из-за травмы ахилла на полгода выбыл Андрей Ярмоленко. Не до конца восстановился и не получил приглашение в сборную хавбек "Шахтера" Марлос. Также нет в списке вызванных футболистов центрального защитника Ярослава Ракицкого.

Зато в списке Шевченко находятся сразу несколько новичков. И хотя нынешний главный тренер сборной Украины не отличается любовью к экспериментам, сегодня представляется как раз тот случай, когда можно проверить в деле нескольких новобранцев.

Матч Словакия - Украина начнется в 21.45 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

Добрый вечер!

Команды уже на стадионе. Тем временем, стали известны стартовые составы.

Словакия: Дубравка – Ганцко, Шкриньяр, Шкртел, Пекарик – Грегуш – Мак, Гамшик, Куцка, Руснак – Зреляк.

Запасные: Козачик, Родак, Вавро, Беро, Вайсс, Дуда, Стох, Немец, Грошовски, Сабо, Дюриш.

Украина: Бойко – Матвиенко, Бурда, Кривцов, Караваев – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Коноплянка, Цыганков - Борячук.

Запасные: Пятов, Лунин, Болбат, Шапаренко, Коваленко, Петряк, Швед, Буяльский, Миколенко, Макаренко, Пластун, Яремчук.

По последней информации из лагеря сборной Украины, форвард Роман Яремчук не сможет сегодня выйти на поле. У нападающего возникли проблемы с мышцами спины. Тем не менее, его все же включили в число запасных.

Впервые с сентября 2009 года голкипера сборной Украины Андрея Пятова нет в основном составе сборной Украины в официальном матче - вместо него выходит вратарь "Диамо" Денис Бойко.

Прозвучали национальные гимны Словакии и Украины. Все готово к началу матча.

1. Футболисты сборной Украины начали матч с центра поля, отдали назад и тут же устроили мини-пожар у своих ворот. Мяч перехватили словаки, и от головы Бурды мяч попал в руки Бойко.

3. Болельщики сборной Украины громко поддерживают нашу команду, и складывается впечатление, что играем дома.

5. Тем временем словаки зарабатывают штрафной у правого угла нашей штрафной площади.