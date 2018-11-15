Шевченко: матч со Словакией для нас принципиальный, важно показать хороший результат

Главный тренер сборной Украины высказался о противостоянии сборных Словакии и Украины за сутки до игры.

В Трнаве состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и игрока команды Евгения Коноплянки накануне матча Лиги наций Словакия - Украина.

Говоря о предстоящем противостоянии и досрочно занятом сборной Украины первом месте, Шевченко заметил:

"Да, мы часто сейчас выигрываем у сборной Словакии. Но для нас важен и принципиален каждый матч. И завтра будет важно показать хороший результат".

А говоря о сегодняшней команде, которая досрочно выиграла свой групповой турнир, отметил:

"Нельзя сравнивать разные поколения. Игроки подрастают, сейчас у нас хорошее поколение, мне приятно работать с такой командой".

Наконец, говоря о смене тренерского штаба в сборной Словакии, наставник украинской команды заметил:

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"Бывший тренер сборной Словакии Ян Козак очень успешный, сделал отличную команду. Сейчас новый тренер Роберт Виттек, у ребят должна повыситься мотивация. У них всегда была отличная команда, с грамотными общекомандными действиями и большим индивидуальным мастерством".

В свою очередь, Евгений Коноплянка заметил:

"Мне запомнилось то, что мы в большинстве случаев не уступаем этой команде. За исключением одного поражения со счето 0:1. Будем стараться не отходить от этих традиций".

Также Коноплянка отметил, что команда рассчитывает отметить день рождения Виктора Цыганкова, которому в четверг исполняется 21 год. Однако сделает это ... на поле.

"Сюрприз ожидает Виктора на поле. Мы ему кое-что приготовили", - сказал Коноплянка.

"Нам будет тяжело играть без лидеров Ярмоленко и Марлоса. Хотя у нас есть опытные и неопытные игроки. Мы должны делиться опытом с менее опытными", - подытожил Коноплянка.

Как сообщал УНИАН, матч Словакия - Украина состоится в пятницу, 16 ноября и начнется в 21.45 по киевскому времени.