Александрия крупно обыграла киевский Арсенал в гостевом матче Премьер-лиги

Матч завершился со счетом 0:3.

В Киеве на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского завершился последний матч игрового дня украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Арсенал" принимал "Александрию" и проиграл.

Матч завершился со счетом 0:3, сообщает официальный сайт лиги.

Гости активно начали матч и уже к середине первого тайма вышли вперед - на 33-й минуте Дмитрий Шастал открыл счет.

Затем александрийцы уверенно контролировали ход игры, а в концовке сумели забить еще дважды. На 81-й минуте Артем Ситало удвоил преимущество своей команды. А уже в добавленное арбитром время, на 91-й минуте, Кирилл Ковалец довел счет до крупного.

Таким образом, "Александрия" набрала 30 очков и вышла на 2-е место в турнирной таблице, опередив на 1 очко киевское Динамо, которое свой матч проведет завтра.

У "Арсенала" по-прежнему на счету 7 очков и последнее 12-е место в Премьер-лиге.