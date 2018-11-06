Шевченко: товарищеский матч сборных Украины и Турции перенесен из Днепра в Анталью

Главный тренер сборной Украины подтвердил информацию о переносе игры.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подтвердил информацию, согласно которой контрольный матч нашей команды с Турцией перенесен в Анталью.

«Да, эта игра действительно состоится в этом турецком городе», — сказал наставник сине-желтых в разговоре с журналистом Команда 1.

Напомним, что матч Турция — Украина, запланированный на 20 ноября, изначально должен был состояться в Днепре, но представители команды соперника настояли на том, чтобы он прошел в лучших погодных условиях.

Можно предположить, что турки, нарушив определенные контрактные обязательства, вынуждены будут заплатить нам определенную неустойку, хотя официальной информации по этому поводу нет. Известно лишь, что команда Мирчи Луческу готова прилететь в Украину на ответный спарринг в 2019 году. Самое главное, что игра все-таки состоится, ведь на предстоящий сбор в национальную команду вызвано много молодых футболистов, и их возможности можно будет проверить в игре с крепким соперником.