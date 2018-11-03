Онлайн-трансляция Шахтер - Динамо - 0:0: Премьер-лига, 14-й тур

16:53, 03 ноября 2018
Футбол
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Футбол 24

Сегодня в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" проходит один из главных матчей футбольного сезона - поединок грандов чемпионата Украины "Шахтера" и "Динамо".

Команды не в первый раз встречаются в этом сезоне. Первая встреча состоялась 21 июля в Одессе в поединке за Суперкубок страны - победу праздновало "Динамо" с счетом 1:0. Соперники вновь противостояли друг другу через несколько недель - в 3-м туре УПЛ киевляне принимали горняков на НСК "Олимпийский" и победили с тем же счетом 1:0. 

В целом же "Динамо" имеет трехматчевую выигрышную серию в поединках с "Шахтером", которая началась 19 мая этого года - еще в рамках прошлого сезона УПЛ. 

После 13 туров нынешнего чемпионата "Шахтер" имеет 34 очка и возглавляет турнирную таблицу. "Динамо" на данный момент отстает на 5 пунктов - у киевлян 29 очков. Отставание "бело-синих" не критичное, и, в случае победы, они приблизятся к извечному сопернику практически вплотную. 

Однако, по данным букмекерских контор, фаворитом поединка является все же "Шахтер". 

Стоит отметить, что в составе "Динамо" в результате решения КДК ФФУ матч пропускает центральный защитник Тамаш Кадар. У хозяев дисквалифицирован нападающий Оларенваджу Кайоде. Вызывает вопросы готовность лидера горняков Тайсона, который пропустил из-за травмы около месяца. В свою очередь, "Динамо" в последних матчах играло без нападающего Артема Беседина...

Матч "Шахтер" - "Динамо" начнется на ОСК "Металлист" в Харькове в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал Футбол-2.

Добрый вечер!

Вашему вниманию представляем составы команд:

«Шахтер»: Пятов – Бутко, Ракицкий, Кривцов, Исмаили – Степаненко, Майкон – Дентиньо, Патрик, Болбат – Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Матвиенко, Нем, Коваленко, Тайсон, Тотовицкий.

«Динамо»: Бойко – Кендзера, Бурда, Миколенко, Пиварич – Буяльский, Шепелев – Цыганков, Шапаренко, Сидклей – Вербич.

Запасные: Бущан, Сидорчук, Че-Че, Морозюк, Гармаш, Шабанов, Супряга.

По сообщению журналистов телеканала "Футбол 2", на матч продано 17 000 билетов. 

Прозвучал национальный Гимн Украины.

Игроки "Динамо" пожали руку Жуниору Мораесу, который еще в прошлом сезоне выступал в составе киевского клуба. Не повторилась ситуация начала сезона, когда бывшие одноклубники проигнорировали бразильца. 

Средний возраст игроков стартового состава "Динамо" - 21,5 года.

1. "Шахтер" начинает матч с центра поля.

2. У кромки поля Кендзера грубо играет против Мораеса. Тот с трудом поднимается на ноги. 

4. Сидклей попал в офсайд.

7. Забавный эпизод - Степаненко отдал капитанскую повязку Фонсеке, потому что она постоянно слетала с руки.

8. Исмаили помогает Тарасу вернуть повязку на ее законное место - рукав.  

10. Сидклей прорвался по левому флангу и отдавал на Цыганкова, но Кривцов выбил мяч на угловой.

11. Вербич пробил головой после подачи корнера, Пятов справился с этой угрозой для ворот.

14. Мораес упал в штрафной "Динамо" после навеса Степаненко. Арбитр промолчал.

16 "Шахтер" из ничего создал момент!!! Защитники гостей непонятным образом расступились перед Мораесом, который сам пробивать из острого угла не стал, а отдал Исмаили, но мяч у того запутался в ногах!

19. Цыганков выбегал на свидание с Пятовым, но арбитр дал свисток за блокировку Степаненко Вербичем.

21. Майкон решился на дальний удар, мяч рикошетом от защитника "Динамо" прилетел в руки Бойко.

22. Моментище у "Динамо"!!!! Вербичу не хватило нескольких милиметров, чтобы замкнуть пас Сидклея. Перед динамовцем были пустые ворота!

23. Ответная контратака от "Шахтера" закончилась неточным ударом Алана Патрика.

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Теги: #матч Шахтер - Динамо