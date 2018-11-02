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Хеллоуин, кибер-зона и встреча с легендами - список активностей для болельщиков на матче Шахтер - Динамо

21:57, 02 ноября 2018
Футбол
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Болельщиков традиционно ждет насыщенная программа на домашнем матче Шахтера / shakhtar.com

Болельщиков в секторах 20–29 ждет насыщенная развлекательная программа: декорированная в стиле «Хэллоуин» сцена, выступление музыкантов, работа аниматоров, диджеев и MC, аквагрим, конфеты для детей на всех футбольных аттракционах, фото и конкурсы, а также кибер-зона с FIFA 19 и фаер-шоу в перерыве, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

А для посетителей Shakhtar Lounge в ресторане запланирована студия с участием легенд клубов.

Приобрести билеты на матч «Шахтер» – «Динамо» можно:

- в кассах стадиона (с 10:00 до 19:00);

- на официальном сайте shakhtar.com;

- в мобильном приложении Shakhtar Tickets (Google Play и App Store);

- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);

- в розничной торговой сети Харькова.

"Приходите на футбол всей семьей!" - призывают болельщиков в донецком клубе.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября «оранжево-черные» в Харькове примут киевское «Динамо». Стартовый свисток арбитра на ОСК «Металлист» прозвучит в 17:00.

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Теги: #УПЛ#ФК Шахтер#Динамо Киев